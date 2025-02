Milan-Roma, le formazioni ufficiali di Conceiçao e Ranieri

Tornano i titolari per i quarti di Coppa Italia. Ranieri si affida ai suoi giocatori migliori per affrontare il Milan: dentro Hummels, Paredes, Saelemaekers e Dybala. Fuori di nuovo Pellegrini e Dovbyk: in attacco c'è Shomurodov. In porta il solito Svilar e difesa a tre composta da Celik, Hummels e Ndicka. A centrocampo Koné che non ci sarà domenica contro il Venezia per squalifica.