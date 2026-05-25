Il voto più alto lo meriterebbe sicuramente Gasperini se fosse sulla stagione intera. Ieri i colpi da campione di Dybala hanno confermato, per l'ennesima volta, che esiste una Roma con l'argentino e una senza. Il tecnico però è riuscito nell'impresa di portare la squadra in Champions, nonostante l'assenza prolungata del fuoriclasse (e non solo), rientrato al momento giusto. Contro il Verona (battuto 2-0), a suon di assist e palle servite con il contagiri, ha spinto la squadra verso il traguardo più importante e forse meno atteso. Con Dybala, sugli scudi, sicuramente Malen arrivato a 14 reti, una sorta di miracolo, se si pensa che gioca in serie A solo dallo scorso gennaio. Addio con gol e lacrime per El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 7,5, Ghilardi 5,5(1st Ziolkowski 5,5, 72’ Koné 6) , Mancini 7, Hermoso 7, Celik 6,5, Cristante 7, Pisilli 5,5, (1’st El Aynaoui 7,5), Rensch 6,5, Soulé 6 (72’ El Shaarawy 7,5), Dybala 9, Malen 7,5 (84’ Vaz sv). Gasperini 8.

GAZZETTA DELLO SPORT

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 7,5, Ghilardi 5,5 (1st Ziolkowski 5,5, 72’ Koné 6) , Mancini 6,5, Hermoso 6,5, Celik 6, Cristante 7, Pisilli 5,5(1’st El Aynaoui 7), Rensch 6,5, Soulé 6 (72’ El Shaarawy 7,5), Dybala 8,5, Malen 7,5 (84’ Vaz sv). Gasperini 8.

IL MESSAGGERO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 7, Ghilardi 5,5 (1st Ziolkowski 6 , 72’ Koné 6) , Mancini 6,5, Hermoso 6, Celik 6, Cristante 7, Pisilli 5,5 (1’st El Aynaoui 7), Rensch 6,5, Soulé 5,5 (72’ El Shaarawy 7), Dybala 8, Malen 7 (84’ Vaz ng). Gasperini 8.

LEGGO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 7,5, Ghilardi 6 (1st Ziolkowski 6, 72’ Koné 5,5) , Mancini 6,5, Hermoso 6, Celik 6, Cristante 6,5, Pisilli 5,5 (1’st El Aynaoui 7), Rensch 6,5, Soulé 6 (72’ El Shaarawy 8), Dybala 9, Malen 7 (84’ Vaz sv). Gasperini 9.

IL TEMPO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 7,5, Ghilardi 5,5(1st Ziolkowski 6, 72’ Koné 6) , Mancini 6,5, Hermoso 6,5, Celik 6, Cristante 7, Pisilli 5,5 (1’st El Aynaoui 6), Rensch 6,5, Soulé 5,5 (72’ El Shaarawy 7), Dybala 8, Malen 6 (84’ Vaz). Gasperini 7,5.

IL CORRIERE DELLA SERA

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar 7, Ghilardi 5,5 (1st Ziolkowski 5,5, 72’ Koné 6) , Mancini 6,5, Hermoso 6,5, Celik 6, Cristante 7, Pisilli 5,5 (1’st El Aynaoui 7), Rensch 6,5, Soulé 6 (72’ El Shaarawy 7), Dybala 8,5, Malen 7 (84’ Vaz sv). Gasperini 8.