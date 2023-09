Torino-Roma 1-1 LE PAGELLE: Lukaku lotta nel fango. Ndicka, dormita fatale

Reattivo dopo nemmeno cinque minuti su Zapata che poteva essergli compagno. La prima, vera parata della stagione per il portoghese che poi è bravo a tenere a terra i tiri telefonati di Radonijc e dello stesso Duvan. Per evitare patemi coi piedi la manda su appena può. In ripresa, ma sul gol forse poteva osare il volo.