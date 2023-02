Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani: lampi di Spinazzola. Gioia Solbakken

Voti alti anche per El Shaarawy, Cristante e tutto il pacchetto arretrato

La Roma piega il Verona 1-0 grazie alla prima rete in maglia giallorossa di Solbakken. Il norvegese è tra i migliori in campo insieme a Spinazzola che ha confezionato l'assist. Voti alti anche per El Shaarawy, Cristante e tutto il pacchetto arretrato. Prestazione positiva di Bove.