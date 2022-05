Roma-Venezia, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola c’è. Male Ibanez e Veretout

Si salvano Smalling e capitan Pellegrini. Ennesima insufficienza per Veretout e Maitland-Niles. Voto basso anche per Abraham

La Roma non riesce a battere il Venezia, i lagunari passano in vantaggio al primo minuto di gioco complicando la vita ai giallorossi. Nonostante 46 tiri e 4 pali non arrivano i tre punti. Si salva il solito Smalling e capitan Pellegrini. Voti sufficienti anche per Spinazzola, Zalewski e Shomurodov che ha trovato il suo terzo gol in campionato. Male Ibanez, altra bocciatura per Veretout e Maitland-Niles. Insufficiente anche Abraham.