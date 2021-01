Siamo al terzo tentativo d’esame per riprendersi i guanti da titolare. La prima domanda è facile e arriva al 36’ su tiro da fuori di Candreva. Poi solo qualche piccolo toppa come al 70’ quando smanaccia su Thorsby. Troppo poco per riabilitarlo al posto di Mirante in un balletto poco divertente tra portieri. Però i segnali positivi ci sono.

