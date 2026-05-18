La Roma vince il derby e si piazza al quarto posto in classifica. I giallorossi hanno giocato meglio nella ripresa, dopo un primo tempo fatto più di idee confuse, forse il doppio peso del valore della gara all'inizio si è fatto sentire. La squadra di Gasperini alla fine porta a casa una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni, grazie alla doppietta di Mancini ma anche alle giocate di Dybala che ha tirato fuori tutta la sua classe. Tra i migliori anche Hermoso ed El Aynaoui.

IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6, Mancini 8,5 (83’ Ziolkowski sv), Ndicka 6 (36’ Rensch 6,5), Hermoso 6,5, Celik 6, El Aynaoui 7, Pisilli 6, Cristante 6,5, Wesley 5, (1’st El Shaarawy 6) Dybala 7, (88’ Dovbyk sv), Malen 6 (83’ Soulè sv). Gasperini 7,5

LEGGO: Svilar 6,5, Mancini 8,5 (83’ Ziolkowski sv), Ndicka 6 (36’ Rensch 6,5), Hermoso 7, Celik 6,5, Pisilli 6, El Aynaoui 6,5, Cristante 6,5, Wesley 5,5, (1’st El Shaarawy 6) Dybala 8, (88’ Dovbyk sv), Malen 6,5, (83’ Soulè 6). Gasperini 7,5.

IL MESSAGGERO: Svilar 6, Mancini 8 (83’ Ziolkowski sv), Ndicka 6,5 (36’ Rensch), Hermoso 6,5, Celik 6, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6, Cristante 7, Wesley 5, (1’st El Shaarawy 6) Dybala 7, (88’ Dovbyk sv), Malen (83’ Soulè). Gasperini 8.

TUTTOSPORT: Svilar 6,5, Mancini 8 (83’ Ziolkowski sv), Ndicka 6 (36’ Rensch 6), Hermoso 7, Celik 6, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6, Cristante 6,5, Wesley 5,5, (1’st El Shaarawy 6) Dybala 7, (88’ Dovbyk sv), Malen 6 (83’ Soulè). Gasperini 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6, Mancini 8 (83’ Ziolkowski sv), Ndicka 6 (36’ Rensch 6), Hermoso 6,5, Celik 6, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6, Cristante 7, Wesley 5, (1’st El Shaarawy 6) Dybala 7, (88’ Dovbyk sv), Malen 6 (83’ Soulè sv). Gasperini 7,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6, Mancini 8 (83’ Ziolkowski sv), Ndicka 5,5 (36’ Rensch 6,5), Hermoso 6,5, Celik 6,5, El Aynaoui 7, Pisilli 6, Cristante 7, Wesley 4,5, (1’st El Shaarawy 6) Dybala 7, (88’ Dovbyk sv), Malen 6,5 (83’ Soulè 6). Gasperini 7.