Roma-Juventus, le pagelle dei quotidiani: super Mancini. Rui torna decisivo

Voti positivi anche per Dybala e Pellegrini. L’unica nota negativa è Zalewski che non riesce a contenere Kostic

La Roma torna a vincere dopo la sconfitta di Cremona. Mancini migliore in campo, non solo per il gol. Bene tutta la difesa giallorossa. Voti positivi anche per Dybala e Pellegrini. L’unica nota negativa è Zalewski che non riesce a contenere Kostic. Bene la coppia Cristante-Matic.