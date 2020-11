Nemmeno parte l’aperitivo (ahinoi virtuale) e arrivano due pericoli verso la porta che però nemmeno gli sporcano i guanti. Poi inventa l’assist siderale per il gol di Spinazzola che evidenzia la necessità a volte di non dover far ripartire l’azione dal basso. Poi si becca le scuse di Karsdorp per un retropassaggio insidioso e il primo tempo finisce qui. Chiude la serata senza subire gol. E quindi col sorriso.

