Shakhtar-Roma 1-2, LE PAGELLE: Kumbulla Marashmallow. MayoReal di coppa

Di titolare ora ce ne è uno, e si chiama Pau Lopez. La chiama e la fa sua dopo nove minuti, e al primo tiro di Patrik si fa trovare pronto anche se non si trattava di nulla di irresistibile. Poi soffia su un paio di conclusioni finite fuori. Non può rilassarsi, ma nemmeno dannarsi. Nella ripresa dopo il gol di Mayoral la Roma si rilassa. Sul gol può poco o nulla, poi è attento su un paio di pericoli. Miracoloso su Marlos nel finale quando c’erano in palio solo gli applausi.

Scheda 1 di 12