C’è spazio per tutti. L’anno scorso lo avevamo visto all’ultima, stavolta in palio c’è un posto scomodo in Conference quindi perché non provare visto il rendimento di Mirante? Non ha particolari impegni fino alla mezz’ora quando con entusiasmo e qualche apprensione si oppone a Thorsby. Poi con Kumbulla decide di rendere ancora più amaro il periodo romanista. Niente da fare sul raddoppio.