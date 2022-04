Smanaccia su Ederson per evitare errori recentemente conosciuti e si lamenta per l’apertura della barriera che consente il gol di Radovanovic. In generale sembra meno sicuro rispetto al solito nonostante la pochezza offensiva di una Salernitana che lo lascia in pace fino al 72’ quando un suo intervento è provvidenziale per evitare il raddoppio di Kastanos. Un intervento che alla lunga si rivela fondamentale.