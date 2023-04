Roma-Feyenoord 4-1 LE PAGELLE: Dybala Parola di Dio. Pellegrini Slot Machine

Minuto 12, arriva un tiro centrale come un siluro. Lo respinge con tutto l’istinto del mondo evitando il gelo sull’Olimpico. Non è finita. Szymanksi lo impegna di nuovo con un sinistro velenoso. Ha subito il triplo dei tiri di Rotterdam in un solo tempo. Nella ripresa subisce un solo tiro, quello del gol. Supplementari d’acciaio.