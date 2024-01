Lazio-Roma 1-0 LE PAGELLE: Zalewski-Karsdorp, fascia vietata. Pellegrini malinconoia

Niente portiere di coppa o campionato, il titolare resta Rui. Che nel primo tempo deve solo gestire qualche pallone non proprio leggero tra i piedi e ringraziare Mancini e Huijsen per due chiusure perfette. La ripresa è un’altra musica. Deve subito scacciare via un colpo di testa di Vecino prima di piegarsi sul rigore. Miracoloso anche in uscita, sempre su Vecino. Allunga la partita.