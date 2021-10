Cambia tutto, tranne il portiere. Rui batte i denti ma lo fa per pochi secondi. Il Bodo lo assedia e lui si difende come può avendo davanti una difesa di neve sciolta. Sui gol può poco o nulla, ma mette i guantoni per evitare la tripletta norvegese in un momento paradossale del match. Nella ripresa è subito chiamato a spegnere una deviazione poi è di nuovo in ginocchio per 4 volte.