Atalanta-Roma 3-1 LE PAGELLE: Ibanez da derby. Rui Pastrocchio

Ma che combina? Proprio quando la Roma stava provando a recuperare regala il gol all’Atalanta con un’uscita penosa. Prima si era ritrovato Pasalic invitato da Abrahma e Ibanez e non può fare altro che guardarlo entrare. E’ l’unico tiro subito in un primo tempo apatico. Non perfetto sulla respinta del secondo gol ma tra i colpevoli è quello che merita la pena minore.