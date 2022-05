Fiorentina-Roma, le pagelle dei quotidiani: Smalling limita i danni

Brutta prestazione da parte dei giallorossi che non vincono in campionato da 4 gare. Si salvano solo il difensore inglese e Rui Patricio

La Roma perde al Franchi e viene agganciata al sesto posto dalla Fiorentina. I giallorossi non vincono in campionato da 4 gare. Non si salva quasi nessuno, quasi tutti sotto il sei in pagella ad accezione di Smalling che limita i danni e di Rui Patricio incolpevole su entrambi i gol messi a segno dalla viola. L'unica nota positiva della serata di ieri è il rientro in campo di Spinazzola.