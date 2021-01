Crotone-Roma 1-3 LE PAGELLE: Borja miseria che Mayoral. Villar Pitagorico

Pochissimi pericoli, ma pesanti. Il primo arriva dopo poco meno di mezz’ora. E il tiro di Messias smorzato da Ibanez non sembra irresistibile. Il tuffo è coreografico, la deviazione goffa un po’ meno. Il secondo porta al gol su corner di Golemic, e anche qui Pau sembra timido. Si rifà in parte quando va ad inseguire Messias allontanandolo dalla porta dopo l’errore di Mancini. Il resto è gioco d’orchestra. Lo spagnolo dirige bene i movimenti dei tre centrali davanti e si prepara per Inter e Lazio. Mirante permettendo.

