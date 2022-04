Vittoria e 2° posto, l’Olimpus Roma batte il Real San Giuseppe e vede la vetta

Nel recupero la squadra di D'Orto si impone 3-1 in casa e va a 4 punti dal primo posto

Olimpus Roma – Real San Giuseppe, un martedì sera di grande futsal al PalaOlgiata per il recupero della ventiduesima giornata. Motivazioni forti e tre punti importantissimi, per una e per l’altra compagine. La squadra di D’Orto punta al secondo posto solitario, quella di Tarantino alla zona playoff. Spettacolo, ritmo, intensità per il 3-1 finale (con le reti di Marcelinho, Grippi e Tres) davanti agli occhi di un pubblico molto appassionato tra cui la presenza di un ospite d’eccezione, il General Manager della AS Roma, Tiago Pinto. L’Olimpus Roma sale dunque sul secondo gradino della classifica, a – 4 dalla capolista Italservice Pesaro, ad una lunghezza dal Napoli e a due dal Syn-Bios Petrarca.

La partita

Primo giro del pallone e Marcelinho ci prova subito, si ripete Grippi ma a 2’19’’ è proprio il numero diciannove Blues su assist di Tres e a portare i suoi in vantaggio per l’1-0. L’Olimpus Roma c'è, gioca bene, crea tante occasioni e sfiora in molte circostanze il raddoppio con Nicolodi, Dimas, Tres e Marcelinho ma un po’ di imprecisione e un Bellobuono in grande serata negano l'allungo ai padroni di casa. Gli ospiti impegnano Ducci con due palle inattive, Patias su punizione e Petrov su angolo. Nulla di fatto. Da qui in poi scorre equilibrato e spettacolare il primo tempo con diversi capovolgimenti e portieri attenti. Riposo, 1-0.

Secondo tempo. I Blues ripartono molto propositivi, gli ospiti non restano a guardare. Il pallino del gioco è sempre degli uomini di D’Orto, Tres, Dimas e Mateus centrano più volte lo specchio della porta difesa da Bellobuono ma il parziale resta in bilico con un Real San Giuseppe sempre in partita. Il tempo scorre, è nell'aria che, ancora una volta, l'esito della gara si deciderà con il portiere di movimento nei minuti finali, negli ultimi 4’07”, per la precisione. Real San Giuseppe in power play, l’Olimpus Roma difende alto, Grippi ruba palla e realizza il 2-0 Blues a 18’49”. Questo sport è sorprendente, lo sappiamo, tutto può ancora accadere. A 57” dalla sirena Tres avvicina i suoi verso il traguardo, realizza il match ball di nuovo nella porta vuota per il 3-0. Trascorrono dieci secondi e, a 47 dal termine, Salas segna per la bandiera il 3-1 che si trasforma nel risultato finale.

Cinque giornate alla conclusione della regular season, l’Olimpus Roma per la prima volta è al secondo posto. Da sola. Sabato arriverà il Meta Catania, passo dopo passo.

Il tabellino

OLIMPUS ROMA-REAL SAN GIUSEPPE 3-1 (1-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Marcelinho, Grippi, Nicolodi, L. Pizzoli, Achilli, Bagatini, Mateus, Rafinha, Dimas, Schininà, Lucentini, Tondi. All. D'Orto

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Ercolessi, Joselito, Crema, Salas, Imparato, Duarte, Patias, Petrov, Bocca, Napolitano, Micheletto, Montefalcone, Lepre. All. Tarantino

MARCATORI: 2'19'' p.t. Marcelinho (O), 18'49'' s.t. Grippi (O), 19'03'' Tres (O), 19'13'' Salas (RSG)

AMMONITI: Rafinha (O), Bocca (RSG), Salas (RSG), Montefalcone (RSG), Ercolessi (RSG), Dimas (O), Crema (RSG)

ARBITRI: Michele Ronca (Rovigo), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Massimo Tariciotti (Ciampino)