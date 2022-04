Poker Olimpus: show Blues, con il Meta Catania finisce 4-0

La squadra di D’Orto sempre più seconda in classifica. In gol Grippi, Di Eugenio, Nicolodi e Dimas

Due gol per tempo, risultato mai in discussione. L’Olimpus Roma vince agevolmente contro il Meta Catania, confermandosi seconda forza del campionato in solitaria. La squadra di D’Orto controlla il match del PalaOlgiata sin dalle prime battute e passa in vantaggio al nono minuto grazie a capitan Grippi. Poco più tardi tocca a Di Eugenio far esultare il palazzetto, tornato finalmente al gol dopo tante buone prestazioni. Nella ripresa segna subito Nicolodi, poi il solito Dimas firma il poker del 4-0 definitivo. Ancora una vittoria importante, che proietta i Blues verso i primi Playoff di Serie A della sua storia. L’ItalPesaro, contendente numero uno per lo scudetto, resta distante 4 punti.