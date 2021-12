Papa Francesco riceve l’Olimpus Roma in Vaticano – FOTO

I Blues hanno consegnato al Santo Padre la maglia con scritto "Francesco 1"

L' Olimpus Roma incontra Papa Francesco a l Vaticano. Questa mattina i giocatori della prima squadra, i componenti dello staff tecnico, della dirigenza e della presidenza, con le rispettive famiglie, hanno fatto visita al Santo Padre. Dopo aver partecipato all’Udienza, fa sapere la società dell'Olgiata attraverso un comunicato, hanno incontrato il Papa per alcuni minuti. Il dono della maglia Blues personalizzata “Francesco 1”, la foto al centro della scalinata della Sala Nervi: un momento solenne per l’Olimpus Roma che, per la prima volta nella sua lunga storia, ha avuto l’onore di essere ricevuta da Sua Santità Papa Francesco.

Il presidente Andrea Verde ha commentato così l'emozionate evento: “Abbiamo avuto l’onore di essere ricevuti dal Santo Padre e di vivere un’esperienza unica che porteremo con noi per sempre. È stata grandissima, anche in questa occasione, la disponibilità da parte del Santo Padre nel fermarsi a colloquiare con le persone presenti in Sala e, nel momento in cui si è avvicinato a noi, mentre gli consegnavamo la maglia, in modo scherzoso gli abbiamo chiesto: ‘Santo Padre, quando verrà a giocare con noi?’, ‘Ho dolore all’anca, altrimenti sarei venuto’, la sua pronta e allegra risposta”. Ringraziamo il Pontefice per averci concesso l’opportunità di essere ricevuti in Udienza e di averci regalato una giornata storica che custodiremo per sempre con noi”.