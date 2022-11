Olimpus Roma, vittoria e polemiche con il Napoli: il big match finisce 5-4

LA POLEMICA - Dopo le parole denigratorie arrivate nei confronti del club romano, è arrivata la dura risposta del presidente dell'Olimpus Roma Andrea Verde.“Un episodio uguale a quello di ieri non si è mai verificato da quando gestiamo il PalaOlgiata, ossia da quando lo abbiamo costruito - ha spiegato il numero 1 della società - Eh sì, perché noi abbiamo un campo nostro, tutto nostro, non abbiamo Comuni che ci concedono palazzetti polivalenti con mille righe dove non si capisce se si gioca a basket, calcio a 5, pallamano o a volte anche hockey a rotelle. Noi abbiamo una casa tutta nostra, da non condividere con nessuno, costituita per noi e per il calcio a 5, solo per questa disciplina. Il settore tecnico della FIGC, infatti, lo ha scelto come uno dei cinque Centri di Sviluppo Territoriale perché in Italia ne esistono pochi di impianti come il nostro e per il nostro amato sport. Chiunque, pertanto, dovrebbe riflettere bene prima di parlare in modo denigratorio del PalaOlgiata e della nostra Società. Che si tratti di tifosi o di allenatori pluridecorati. Purtroppo, si sa, l’invidia è una brutta cosa. Aggiungo che, al termine della gara, vi è stato un chiarimento tra le due Società in merito all’accaduto. Voglio concludere invitando chiunque a venire a visitare la nostra struttura, l’unica di Roma, per capire cosa abbiamo costruito”.