Olimpus Roma, vittoria col brivido: i Blues sbancano Melilli 4-3

La squadra di D'Orto domina fino a un minuto dalla fine, poi Rizzo segna una doppietta ma la clamorosa rimonta non arriva

L' Olimpus Roma non si ferma più. In attesa del posticipo che vedrà il Napoli impegnato con l'Italservice Pesaro, i Blues vincono contro Città di Melilli e mettono pressione alla capolista partenopea, portandosi a soli due punti di distanza (e +4 sul Pescara terzo).

La squadra di mister D'Orto, senza il capocannoniere Marcelinho, è stata padrona del match di Melilli per tre quarti gara. Poi un blackout ha quasi compromesso la vittoria. Il primo tempo si è chiuso 0-3, grazie alla prima rete del brasiliano Sacon, e ai soliti Cutrupi e Dimas. Nella ripresa Pasqua accorcia e Isgrò segna il poker che sembra mettere la parola fine. Nell'ultimo minuto succede di tutto. Rizzo in 25” segna una doppietta e porta il risultato sul 3-4. Ma il clamoroso pareggio non arriva.