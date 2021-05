Olimpus Roma, un anno da ricordare: mercato, storia e la Serie A in arrivo

I Blues hanno stravinto il campionato di Serie A2 calcio a 5 e si preparano per la nuova stagione nella massima serie

Una stagione da incorniciare. E ora la Serie A per continuare a sognare. L’Olimpus Roma calcio a 5 ha già cominciato a prepararsi per l’anno che verrà, ma nella testa e negli occhi di tutti c’è ancora la cavalcata pazzesca con cui la squadra di mister D’Orto si è conquistata la massima serie e ha sfiorato la Coppa Italia di categoria, persa in finale. Dalla fondazione nel 1999, è la prima volta che i Blues raggiungono la Serie A. “Parteciperemo per la prima volta nella nostra storia, lunga ventuno anni, al campionato di serie A e siamo fieri di rappresentare la città di Roma nella massima categoria nazionale" le parole del presidente Verde. "Stiamo allestendo una squadra per giocare un campionato importante - continua il numero uno del club - e il nostro obiettivo è, attraverso la professionalità, i risultati sportivi e la comunicazione, quello di diventare un punto di riferimento per la Capitale nel calcio a cinque e di far appassionare più persone possibili facendo conoscere questa disciplina anche attraverso manifestazioni di solidarietà e beneficenza e le attività giovanili che andremo ad organizzare. Cercheremo di portare più persone possibili al PalaOlgiata con l'intento che la nostra realtà possa affermarsi sempre più negli anni e avere uno spazio nel cuore dei tifosi del calcio e del calcio a cinque”.

Olimpus Roma calcio a 5: la stagione e la promozione in Serie A

Dopo qualche anno di assestamento in A2 nei quali si sono messe le basi per il futuro, Andrea Verde ha deciso che era il momento di puntare al salto di categoria e ha costruito una vera e propria corazzata. L’Olimpus Roma ha vinto il campionato con quattro giornate d’anticipo ed è stata la prima in Italia a conquistare la promozione, la prima nella sua storia in Serie A. Il ruolino di marcia è stato impressionante: 62 punti conquistati in ventidue giornate, con 20 vittorie, 2 pareggi e soprattutto 0 sconfitte. L’attacco con 152 gol è stato il migliore di categoria, ma a fare la differenza è stata anche la difesa con sole 40 reti subite, nessuno ha fatto meglio nel girone B. Nell’anno dei record una menzione speciale la merita Antonio Dimas (già sicuro del posto nella rosa del prossimo anno), capocannoniere di categoria con 39 reti, quasi due di media a partita. Jorginho ha chiuso con 30 gol, mentre Chimanguinho ne ha fatti 13 con altrettante capriole di esultanza. Il “ChimiShow” tornerà al PalaOlgiata anche nella prossima stagione. Resta l’amaro in bocca per la finale di Coppa Italia persa in finale contro l’FF Napoli, che però non toglie lustro al capolavoro dei Blues.

La squadra per la Serie A: prime conferme e addii

L’Olimpus Roma ha già cominciato a operare sul mercato per costruire la squadra della prossima stagione. I blues hanno blindato AntonioDimas, Jorginho e Chimanguinho, tre pezzi fondamentali che saranno protagonisti anche il prossimo anno. Hanno salutato invece il portiere Laion ed il centrale difensivo Emiliano Cittadini. All’Olgiata il presidente e i suoi dirigenti sono all’opera per preparare i prossimi colpi.

Storia dell’Olimpus Roma, la squadra femminile e il settore giovanile

L’Olimpus Roma viene fondata da Andrea Verde nel 1999. Nei suoi primi dieci anni di vita la squadra vince due volte il campionato di serie C2 e nella stagione 2014/15 ottiene il ripescaggio in serie B, partecipando così per la prima volta a un campionato nazionale. Lo stesso anno vince il suo girone e viene promossa in A2, dove resta fino a questa stagione nella quale conquista la storica prima promozione in Serie A. Nella famiglia dei Blues c’è anche la squadra femminile, creata nel 2011 e capace in sole cinque stagioni di raggiungere il tetto d’Italia guidata sempre da Daniele D’Orto, adesso coach della squadra maschile. Nel palmares anche la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e un prestigioso terzo posto nella Uefa Women’s Futsal Championship. Il settore giovanile è il fiore all’occhiello dell’Olimpus Roma. È tra le prime cinque squadre italiane a ricevere il titolo di “Scuola Calcio Elite”. Menzione speciale per la squadra “Over 40”, che il 23 giugno 2019 ha conquistato lo scudetto di categoria.