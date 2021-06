Olimpus Roma, tra addii dolorosi e importanti conferme: mercato nel vivo

Saluta il capitano e bandiera Di Eugenio dopo sette stagioni. Conferme per Ducci e i gemelli Pizzoli

L'Olimpus Roma muove i primi importanti passi verso il campionato di Serie A. Il mercato è entrato nel vivo e terminate le operazioni di addii e riconferme del roster dello scorso anno, da luglio si annunceranno i primi acquisti. Per i tifosi dei Blues non è stata una settimana facile. Il capitano e bandiera Federico Di Eugenio ha lasciato il club di Roma Nord dopo sette anni, 142 presenze e 90 reti. Confermato invece l'altro Di Eugenio, Alessio, così come il prodotto del vivaio Daniele Ducci, che farà parte del parco portieri nella prossima stagione. Doppia riconferma anche per i gemelliPizzoli. Andrea e Luca hanno realizzato insieme 77 gol in maglia Olimpus. Già note invece le firme di Dimas, Chimanguinho e Jorginho. Il roster per la stagione 2021/22 comincia a prendere forma.