Olimpus Roma-Syn Bios Petrarca, Dimas: “Non possiamo sbagliare, daremo tutto”

“Sarà la nostra prima partita in casa e questo fattore dovrà fare la differenza. Nel nostro ‘campo di battaglia’ non possiamo sbagliare né regalare nulla"

Antonio Dimas , tra i protagonisti della scalata alla A e i volti più noti dell’Olimpus Roma di Daniele D’Orto, introduce la partita di questa sera tra Olimpus Roma e Syn-Bios Petrarca : “Stiamo giocando una serie A di un livello molto alto che vede squadre forti che non concedono nulla. Ogni partita ha un alto tasso di competitività in cui emergono forza fisica e quell’attenzione ai dettagli che sta facendo la differenza”.

Sul match con il Pescara . “Con il Pescara abbiamo disputato una buona partita. Abbiamo sviluppato un buon gioco in fase offensiva, in questi giorni ci siamo soffermati su ciò che dobbiamo perfezionare in fase difensiva per mettere a punto ogni aspetto. Era solo la terza partita in cui giocavamo insieme ed abbiamo ancora molto lavoro da fare. Abbiamo comunque ottenuto un buon punto contro un’ottima squadra”.

Sull'esordio al PalaOlgiata. “Sarà la nostra prima partita in casa e questo fattore dovrà fare la differenza. Nel nostro ‘campo di battaglia’ non possiamo sbagliare né regalare nulla. Affronteremo il Petrarca che è in cima alla classifica ma, a prescindere da questo aspetto, in ogni gara dovremo sempre curare ogni dettaglio e avere la stessa voglia di vincere. Stiamo rafforzando giorno dopo giorno la nostra identità di squadra: siamo un gruppo che non molla mai e gioca al massimo per conquistare la vittoria. La prossima partita è sempre quella più importante e dobbiamo dare tutto”.