Olimpus Roma, Suazo lascia dopo una stagione: “Vi porterò sempre nel cuore”

Le parole dello spagnolo: "Scelta difficile ma necessaria, è stato un anno magnifico"

L'Olimpus Roma saluta Lolo Suazo. Dopo appena una stagione è stata ufficializzata la separazione tra il club di Roma nord e lo spagnolo, che non farà dunque parte del roster del prossimo anno. “Ringrazio tutta la famiglia dell’Olimpus. È stato un anno meraviglioso, in tutti i sensi. Porto nel cuore degli amici veri e, ovunque andrò, tiferò sempre per l’Olimpus. È stata una scelta molto difficile ma a volte questo tipo di decisioni sono necessarie: voglio restare il più vicino possibile alla mia famiglia che purtroppo non potrà più seguirmi fisicamente nel mio percorso" le parole di Suazo. "Per me questo non sarà un addio, spero che le nostre strade possano ricongiungersi un giorno e riprendere da dove abbiamo lasciato" ha concluso. Lo spagnolo è stato uno degli uomini cardine della promozione dell'Olimpus, arrivata anche grazie alle sue 18 reti.