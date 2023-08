Olimpus Roma, stagione al via: oggi il raduno pre-campionato all’Olgiata

Per la prima partita di campionato si dovrà attendere il 30 settembre

La terza stagione di Serie A dell'Olimpus Roma ripartirà dalla sfida in trasferta con il Sandro Abate, il prossimo 30 settembre. Fino ad allora, mister D'Orto dovrà lavorare per mettere insieme la squadra, tra vecchi e nuovi volti. Si comincerà oggi, mercoledì 23 agosto, con il raduno pre-campionato. Un primo passo verso la stagione.