Olimpus Roma, si riparte: primi giorni di ritiro all’Olgiata – FOTO

Finite le vacanze, è tempo di tornare a fare sul serio. L'Olimpus Roma si è ritrovata il 22 settembre all'Olgiata, tra vecchi volti e nuovi arrivi. Mister D'Orto avrà adesso un mese prima dell'esordio in campionato (il 24 settembre contro il Ciampino Aniene), per mettere insieme i nuovi e renderli squadra. Gli obiettivi sono gli stessi dello scorso anno: arrivare in fondo a tutte le competizioni, senza porsi limiti. Il 3 settembre alle 18 la prima amichevole con il Cioli Ariccia al PalaOlgiata e il primo assaggio di quello che sarà.