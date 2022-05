Olimpus Roma, secondo pari consecutivo: con la Came Dosson finisce 0-0

I Blues conquistano solo un punto contro i veneti ma restano secondi

L'Olimpus Roma non va oltre lo 0-0 contro la Came Dosson e conquista il secondo pareggio consecutivo, che gli permette comunque di restare salda al secondo posto. I veneti, alla disperata ricerca di tirarsi fuori dalla zona playout, danno tutto e riescono a contenere la squadra di mister D'Orto, padrona del gioco per quasi tutto il match, ma mai abbastanza incisiva per colpire e portare a casa la vittoria. Marcelinho nella ripresa fallisce il tiro libero che poteva regalare i tre punti e nonostante l'assalto degli ultimi minuti, Pietrangelo e la difesa della Came non si fanno sorprendere. Ai Blues, già proiettati ai playoff ma con l'obiettivo di tenersi stretti la seconda piazza, restano la trasferta a Matera e l'ultimo derby di regular season contro il Todis Lido di Ostia, già retrocesso in A2.