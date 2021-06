Olimpus Roma, salutano Benlamrabet e Ghiotti. In arrivo nuove conferme

I Blues muovono le prime messe per il mercato di Serie A. Da luglio i colpi in entrata

Il mercato dell'Olimpus Roma sta entrando nel vivo. La società dell'Olgiata ha annunciato gli addii di Abdesslam Benlamrabet e Alex Ghiotti. Entrambi erano arrivati all'inizio della scorsa stagione e hanno lasciato dopo aver conquistato la promozione in Serie A. "L’Olimpus Roma saluta Alex Ghiotti e ringrazia l’uomo, il campione, il giocatore che ha dimostrato di essere in campo e fuori dall’inizio alla fine del suo indimenticabile anno in Blues. Grande carisma e spiccata intelligenza tattica, Alex ha saputo mettere a disposizione la sua lunga esperienza diventando un esempio per i più giovani del gruppo e fornendo un notevole contributo nella splendida stagione sportiva appena conclusa" si legge sul comunicato d'addio per il difensore brasiliano. Nella prossima settimana i Blues annunceranno nuove conferme nel roster e da luglio verranno ufficializzati i primi colpi.