Olimpus Roma, alle 15 al PalaOlgiata il big match con l’Italservice

Non fatevi ingannare dalla classifica. Nonostante i 12 punti di distanza tra Olimpus Roma (secondo) e l' Italservice Pesaro (11esimo), quello che si giocherà al PalaOlgiata sabato alle 15 è un big match in piena regola. I Blues sfideranno i campioni d'Italia a pochi giorni di distanza dalla sfida di Supercoppa, vinta dai marchigiani. La squadra di D'Orto cerca la rivincita, ma soprattutto una vittoria importante per la classifica dopo il pareggio di Pistoia.

I biglietti

L’Olimpus Roma comunica l’apertura della vendita dei biglietti per assistere alla dodicesima giornata del campionato 22/23 di serie A tra Olimpus Roma e Italservice Pesaro in programma per sabato 17 dicembre alle ore 15.00 al PalaOlgiata. L’incasso della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Municipio 15 di Roma.