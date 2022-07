Olimpus Roma, primo colpo in entrata: preso Cutrignelli dal Manfredonia

“Questa avventura mi ha affascinato dal primo minuto, sarà un anno zero, un anno bello con un campionato difficile che sono pronto ad affrontare dando il massimo per la società e i miei nuovi compagni”

L'Olimpus Roma batte il primo colpo nel mercato estivo. Nicola Cutrignelli è il primo rinforzo ufficiale per i Blues targati 2022-23. Il laterale classe 1992 arriva dopo una stagione al Vitulano Drugstore Manfredonia, nella quale ha realizzato 8 reti. Dopo aver cominciato nel calcio a 11, è passato al futsal giocando con le maglie di Modugno C5, Futsal Bisceglie, Futsal Capurso, Giovinazzo C5 e Atletico Cassano, oltre che Manfredonia. “Questa avventura mi ha affascinato dal primo minuto, sarà un anno zero, un anno bello con un campionato difficile che sono pronto ad affrontare dando il massimo per la società e i miei nuovi compagni”, le sue parole.