Olimpus Roma, prima sconfitta: Sala Consilina passa 3-2, Blues ancora in vetta

Dopo quattro vittorie consecutive in altrettanti incontri, l'Olimpus Roma si ferma sul campo della neo promossa Sala Consilina, sorpresa di questo avvio di stagione. La squadra di mister Daniele D'Orto viene superata in rimonta dai campani, che si impongono 3-2 a San Rufo. Cinque reti, che arrivano tutte nel secondo tempo. Sblocca Grasso, pareggia Dimas e Luizinho segna la rete del sorpasso illusorio. Poi, ancora Grasso segna il gol del pareggio e Volonnino realizza il 3-2 che vale tre punti. Non basta l'assalto finale dell'Olimpus, che deve cedere il passo. D'Orto e compagni restano in vetta della classifica a 12 punti, agganciati proprio da Sala Consilina. Tra due giorni si torna in campo per provare a cancellare subito la delusione. Al PalaOlgiata arriva la L84. Appuntamento per il 4 novembre alle ore 16. Disponibili i biglietti gratuiti.