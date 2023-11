Olimpus Roma, poker contro la L84: i Blues di nuovo primi da soli

Tripla rivincita per l’Olimpus Roma. I Blues di D’Orto doppiano 4-2 una L84 che era passata in vantaggio in apertura con Vidal prima di subire la veemente reazione di Fortino (doppietta) e compagnia concretizzata da un eloquente parziale di 4-0, si riscattano dopo lo scivolone di San Rufo riprendendosi la vetta della classifica di regular season dopo il successo del Sandro Abate (4-1) a Pesaro nell’anticipo, con tanto di rivalsa nei confronti dei neroverdi di Paniccia, ok nella scorsa semi di Supercoppa.