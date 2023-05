Olimpus Roma, poker a Pescara in gara-1: finale scudetto a un passo

I Blues avranno due match point in casa per chiudere la serie e volare alla prima storica finale

Le semifinali scudetto partono con un rotondo successo di un grande Olimpus Roma a Montesilvano, in diretta su Sky Sport. Un vero e proprio atto di forza quello dei Blues, che passano 4-0 al PalaRoma conquistando meritatamente il primo punto della serie che mette in palio la finale scudetto di Serie A New Energy. Primo tempo tutto sommato equilibrato, nonostante la squadra di D’Orto sblocchi l’incontro con il match winner Sacon, andando al riposo sull’1-0. Ma è nella ripresa che i capitolini fanno la differenza. Ancora Sacon e Schininà chiudono anzitempo un match nel quale Rafinha ci mette il punto esclamativo: 4-0!