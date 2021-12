Olimpus Roma, pari importante: col Meta Catania finisce 2-2

I Blues tornano a punti dopo due sconfitte ed evitano il sorpasso. In gol Mateus e Schininà

L'Olimpus Roma manca ancora l'appuntamento con la vittoria, ma conquista un punto sul difficile campo del Meta Catania. Dopo due sconfitte consecutive, i Blues tornano a muovere la classifica e mantengono il quinto posto (alla pari con Napoli), tenendo dietro proprio la squadra siciliana, rimasta a un punto di distanza. Con Caio Junior squalificato e Tres ancora infortunato, mister D'Orto trova le reti dell'altro neo acquisto Mateus e di Lillo Schininà. Per Catania fa tutto Musumeci, autore di una doppietta. Mercoledì si torna in campo al PalaOlgiata per la sfida con il Feldi Eboli con l'unico obiettivo di conquistare i tre punti.