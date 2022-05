Olimpus Roma, oggi l’esordio ai playoff. Marcelinho: “Possiamo arrivare in fondo”

Il numero 19 dei Blues a poche ore dalla prima partita col il Futsal Pescara: "Sono fortissimi, dovremo stare sempre concentrati"

Per l’Olimpus sono i primi Playoff scudetto, ma tu hai già vissuto questa attesa tante volte. Come vedi la squadra in vista dell’esordio? "Per la nostra squadra è il primo playoff in Serie A, ma per molti di noi giocatori no, quindi dovremmo mettere la nostra esperienza e tutto quello che abbiamo per arrivare più lontano possibile. Abbiamo la squadra per riuscirci. Siamo pronti per stasera, sfideremo Pescara che è una grande squadra".