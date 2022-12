Olimpus Roma, nuovo colpo in entrata: dall’Ecocity arriva Sacon

L'Olimpus Roma annuncia un altro colpo in entrata. Dall'Ecocity Genzano è arrivato Matheus Sacon, centrale difensivo brasiliano classe 1989. "Sono molto contento di vestire la maglia di una grande squadra come l'Olimpus. Mi hanno accolto tutti bene, possiamo fare una grande stagione". Con un solo allenamento in gruppo, Sacon è stato convocato per la trasferta di Pistoia. "Sarà difficile, ma sono pronto ad aiutare la squadra".