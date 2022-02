Olimpus Roma, notte da dimenticare: l’L84 vince 7-2

Si ferma la striscia di vittorie della squadra di D'Orto

Notte da dimenticare per l'Olimpus Roma, che dopo la bella vittoria nel derby con Lido di Ostia, cade in casa dell'L84 con un netto 7-2. La squadra di D'Orto mai in partita, va sotto 4-0 alla fine del primo tempo e subisce altre tre reti nella ripresa. Nel finale arrivano le reti di Marcelinho e Caio Junior che addolciscono una serata decisamente no.