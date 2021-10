Olimpus Roma, Marcelinho si sblocca: col Futsal Pescara finisce 3-3 in rimonta

Doppietta del 19, Thiago Grippi pareggia a 5' dalla fine. I Blues a 4 punti in classifica

L'Olimpus Roma muove ancora la classifica e dopo la vittoria con l'L84 porta via un punto dal campo del Futsal Pescara. La notizia migliore è la prestazione di Marcelinho, tornato finalmente a segno e autore di una doppietta pesante. I ragazzi di D'Orto faticano più del previsto, ma non mollano e mostrano una grande forza di reazione. Dopo il vantaggio iniziale firmato dal numero 19, le reti di Murilo e Misael ribaltano la situazione. Sempre Marcelinho trova il gol del momentaneo 2-2. Nella ripresa Blues ancora costretti a inseguire dalla seconda rete di Misael, poi a poco di più di cinque minuti dalla sirena arriva il 3-3 definitivo di Thiago Grippi. Martedì la prima al PalaOlgiata contro Syn Bios Petrarca. L’incasso verrà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 15 di Roma.