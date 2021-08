Olimpus Roma, lunedì al via la preparazione: il calendario delle amichevoli

Conto alla rovescia per il raduno. Ufficializzati cinque match amichevoli

Ci siamo. L'attesa è quasi finita. La prima stagione in Serie A dell'Olimpus Roma sta per cominciare. Gli uomini di mister D'Orto si stanno godendo le ultime ore di vacanze (qualcuno si è già messo al lavoro in proprio) e da lunedì saranno in campo all’Olgiata 20.12 Sport Club per il via alla preparazione. I Blues hanno ufficializzato le amichevoli che precederanno le partite ufficiali. Ecco il calendario completo: