Olimpus Roma-L84, sabato 5 novembre la sfida al PalaOlgiata: info biglietti

Dopo il rinvio del match con la Feldi Eboli, l'Olimpus Roma ha ricaricato le batterie e tornerà in campo sabato 5 novembre al PalaOlgiata, ore 16:30. I Blues di Daniele D'Orto affronteranno la L84 nella 6°Giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Futsal TV. Biglietti in vendita al prezzo unico di 5 euro, al link asolimpus.it/biglietteria.