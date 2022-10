Olimpus Roma inarrestabile, Città di Melilli battuto 7-0: Cutrupi scatenato

In gol anche Tres con una doppietta, Marcelinho e Joselito

L’Olimpus Roma chiude la quarta giornata con il posticipo della domenica sera in diretta su Sky Sport. Al PalaRoma di Montesilvano per i Blues di D’Orto va in scena la prima gara della stagione in una delle quattro Sky Arena, il Città di Melilli l’avversaria. 7-0 il finale.

LA PARTITA - Pronti, via, assist al bacio di Marcelinho che con la suola smarca Tres per il vantaggio dell’Olimpus Roma, che vale anche il primo gol stagionale del numero tre, 1-0 a 1’23’’. L’Olimpus Roma crea ma spreca, il Città di Melilli lotta su ogni pallone. Le occasioni degli uomini di D’Orto non mancano, anzi: Caio Junior trova Boschiggia, sullo sviluppo di un calcio d’angolo il numero novantanove colpisce poi la traversa. Tres nell’uno contro uno trova la pronta risposta del portiere avversario, Caio Junior per Schininà che manda di poco fuori, ancora Joselito per il numero novantanove Blues quasi sullo scadere dei primi venti minuti. Ma non si va oltre il momentaneo 1-0.

Avvio di ripresa. I Blues offrono un grande spettacolo al pubblico di Sky: uno spot per il futsal. Joselito disegna un assist stupendo, la sua parabola centra in pieno il petto di Marcelinho che controlla la palla alzandola rapidamente sulla sua testa, si coordina e, con un gesto rapido e preciso, la rovescia verso la porta avversaria. Nulla può il difensore e nulla può il portiere, ma la sfera colpisce soltanto il palo ed esce. Rispetto alla prima frazione, cambia il tempo ma non lo schema quando a 2’17’’ c’è ancora una magia di Marcelinho che, in versione assistman, offre a Tres un cioccolatino per il 2-0 che gli vale la doppietta personale. Intanto il Città di Melilli con Bocci colpisce la traversa su sviluppo di una punizione. 5’54’’, azione insistita dei ragazzi di D’Orto e Cutrupi realizza il 3-0 per quello che sarà solo il primo dei suoi tre gol della serata. Settimo minuto, Dimas contro Boschiggia poi Isgrò che, intercetta e offre un altro grande show ai telespettatori ma la sua azione si conclude clamorosamente sul palo. Metà frazione, 10’06’’, punizione, Dimas tocca corto per Joselito, anche il suo nome ora è nel tabellino: 4-0. Giocata fantastica di Achilli che danza sul pallone e offre a Marcelinho un assist perfetto per il 5-0, quando il tabellone segna 12’30’’. Olimpus Roma travolgente, ancora Achilli per Isgrò ma il numero venti non trova, di nuovo, la via del gol. Intanto tra i pali Blues fa il suo esordio Cristian Cerulli che subentra a un impeccabile Ducci che ha lasciato la sua porta inviolata. Mancano esattamente cinque minuti di gioco quando, con il power play del Città di Melilli, Cutrupi ruba palla, elude Diogo e realizza il 6-0. Ancora Achilli poi, a pochi istanti dalla fine, a 19’11’’, c'è il tempo per l’hat trick di Cutrupi, il 10 in blu segna il definitivo 7-0 e si porta a casa il pallone.

A Marcelinho il premio MVP della gara, per i Blues il quarto successo consecutivo nel campionato che, per loro, tornerà sabato 5 novembre con la sfida casalinga alla L84. Rinviata, infatti, la gara con la Feldi Eboli (in programma per il 28 ottobre) per la partecipazione dei campani alla UEFA Futsal Champions League. Si ferma tuttavia il campionato ma non l’Olimpus Roma che mercoledì 26 ottobre al PalaOlgiata sarà impegnata nel turno dei sedicesimi di finale della Coppa Divisione. Con l’Italpol alle ore 19.00.

Olimpus Roma-Città di Melilli 7-0 (1-0 p.t.)

Olimpus Roma: Ducci, Tres, Marcelinho, Di Eugenio, Joselito, Schininà, Cutrupi, Achilli, Isgrò, Dimas, Caio Junior, Cerulli. All. D'Orto

Città di Melilli: Boschiggia, Failla, Diogo, Rizzo, Pizetta, Bocci, Tarantola, D. Gianino, Di Francesco, Spampinato, Fiore, Manservigi. All. Batata

Marcatori: 1'23'' p.t. Tres (O), 2'17'' s.t. Tres (O), 5'56'' Cutrupi (O), 10'06'' Joselito (O), 12'30'' Marcelinho (O), 15’00'' Cutrupi (O), 19'11'' Cutrupi (O)

Ammoniti: Pizetta (M), Bocci (M), Caio Junior (O), Gianino (M), Tarantola (M)

Arbitri: Davide De Ninno (Varese), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), Fabio Mavaro (Parma) Crono: Alessandro Cannizzaro (Ravenna)