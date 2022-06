Olimpus Roma in semifinale: col Pescara finisce 3-3 ai tempi supplementari

Nicolodi regala il passaggio del turno con una doppietta che arriva nell'overtime. Ora il Feldi Eboli

L'Olimpus Roma approda alle semifinali scudetto. Douglas Nicolodi è l'eroe del PalaOlgiata, con una doppietta trascina i suoi tra le migliori quattro della stagione. Servono i tempi supplementari alla squadra di D'Orto, per avere la meglio di un Pescara mai domo. Alla fine, passa la squadra più forte. Gol e spettacolo, come in tutti i match che hanno visto di fronte le due squadre quest'anno. La partita finisce 3-3, dopo essersi chiusa nei tempi regolamentari 3-1 per gli ospiti, capaci di riacciuffare lo svantaggio dell'andata. Il primo tempo si era chiuso 1-0 per il Futsal Pescara (gol di Eric). Nella ripresa Gui segna il 2-0 che fa tremare i Blues, poi il solito Caio Junior accorcia le distanza. A un minuto e mezzo dalla fine, Misael segna la rete che porta il match ai supplementari. Nell'overtime è Nicolodi show. Il folletto segna due reti che valgono il passaggio del turno. Il prossimo scoglio si chiama Feldi Eboli. Il primo match è fissato per lunedì 6 giugno.