Olimpus Roma-Futsal Pescara, domani al PalaOlgiata: le info per i biglietti

I Blues tornano in campo in campionato. Fischio d'inizio alle 18

Dopo lo stop contro l'L84, l'Olimpus Roma torna finalmente al PalaOlgiata per riprendere la corsa in campionato. Domani alle 18 il fischio d'inizio del match con il Futsal Pescara (diretta streaming su www.futsaltv.it). Per comprare i biglietti della partita si dovrà accedere al sito www.asolimpus.it. (mettici questo link asolimpus.it/biglietteria). Il costo di ogni ticket è 5 euro. I bambini Under 12 entrano gratis, ovviamente come i disabili con accompagnatori. L’intero ricavato (come per ogni partita casalinga dell’anno) verrà destinato in beneficenza al Comitato Municipio 15 di Roma della Croce Rossa Italiana. L’obiettivo finale sarà, con altre iniziative organizzate da Olimpus 4U (il dipartimento di beneficenza), l’acquisto di una autoambulanza.