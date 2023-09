Olimpus Roma, furia Fortino sul Sandro Abate: doppietta e vittoria per 3-1

Primi tre punti per la squadra di D'Orto

L'Olimpus Roma dimentica in fretta la delusione in Supercoppa e vince all'esordio contro il Sandro Abate. I Blues si impongono nel complicato campo del PalaDelMauro per 3-1. Protagonista assoluto è Robocop Fortino, autore di una doppietta.