Olimpus Roma, ecco il secondo acquisto: ufficiale il ritorno di Cutrupi

L'Olimpus Roma annuncia il secondo acquisto. Dopo Cutrignelli, ufficiale l'arrivo di Cristopher Cutrupi. I Blues puntano ancora sul made in Italy, portando a casa uno dei talenti più cristallini del futsal italiano. Quello di Cutrupi in realtà è un ritorno. Nelle ultime tre stagioni in Serie A è stato capace di segnare 36 gol con il Lido di Ostia, 14 dei quali nell’ultima annata, conclusa però con la retrocessione dei lidensi in A2. "Le emozioni sono tantissime e la mia scelta è stata semplice. Conosco l'ambiente e lo staff. Spero di poter dare il massimo contributo alla squadra e di toglierci insieme grandi soddisfazioni”, le sue prime parole da giocatore dell'Olimpus.