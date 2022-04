Olimpus Roma, è (quasi) vendetta: Mateus agguanta Pesaro nel finale, finisce 3-3

I Blues ritrovano l'Italservice dopo la finale di Coppa di domenica scorsa e trovano il pari nell'ultimo minuto

Non si può definire proprio una rivincita in piena regola, ma dopo la delusione della Coppa Italia persa allo scadere, il 3-3 agguantato all'ultimo minuto contro Pesaro stavolta fa uscire l'Olimpus Roma dal PalaOlgiata col sorriso. Il terzo atto di quella che, per molti, sarà la prossima finale scudetto, regala di nuovo gol e spettacolo. La squadra di D'Orto non è ancora riuscita a vincere contro i campioni d'Italia in carica, ma ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Capitan Grippi aveva sbloccato il match in avvio, poi De Oliveira aveva rimesso il risultato in parità al quinto minuto. Nella ripresa Honorio ha portato avanti l'Italservice, riagguantato dall'ex Marcelinho per il momentaneo 2-2. Ancora De Oliveira per i pesaresi segna la rete che fino al minuto 19 poteva valere i 3 punti, ma Mateus fa esplodere il PalaOlgiata con la rete del 3-3 definitivo.