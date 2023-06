Olimpus Roma, è già mercato: ufficiali gli addii di Cutrignelli e Cerulli

L'Olimpus Roma ha chiuso la sua seconda stagione in Serie A con un secondo posto. La delusione per la sconfitta in finale con Eboli, si è subito trasformata in voglia di rivalsa. "Torneremo più forti", ha detto il presidente dei Blues Andrea Verde, già al lavoro insieme allo staff tecnico alla costruzione del roster per la prossima stagione, dove l'obiettivo sarà conquistare il primo trofeo nella massima serie. E qualche movimento c'è già stato, anche se solo in uscita.